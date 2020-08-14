Блинкова и Звонарева вышли в полуфинал парного турнира в Лексингтоне

Блинкова и Звонарева вышли в полуфинал парного турнира в Лексингтоне

Россиянки Анна Блинкова и Вера Звонарева вышли в полуфинал в парном разряде на теннисном турнире в Лексингтоне (США), призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.