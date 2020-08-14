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12:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блинкова и Звонарева вышли в полуфинал парного турнира в Лексингтоне

Россиянки Анна Блинкова и Вера Звонарева вышли в полуфинал в парном разряде на теннисном турнире в Лексингтоне (США), призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четвертьфинале Блинкова и Звонарева обыграли Магду Линетте (Польша) и Джессику Пегулу (США) — 7:6 (8:6), 4:6, 11:9. Матч продолжался 1 час 48 минут.

Следующими соперницами российской пары станут Хейли Картер (США) и Луиза Стефани (Бразилия), посеянные под 4-м номером.

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