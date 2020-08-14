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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ATP подтвердила повышение статуса мужского турнира в Петербурге

Мужской турнир в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне получил статус соревнований ATP-500, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Ранее проведение St. Petersburg Open (турнир категории ATP-250) было запланировано на сентябрь. Согласно обновленному календарю мужского теннисного тура, опубликованному в пятницу, турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 12 по 18 октября.

Отмечается, что все соревнования под эгидой организации будут проводиться в соответствии со строгими правилами, касающихся здоровья и безопасности, социального дистанцирования, ограничения количества зрителей или их отсутствия на трибунах.

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