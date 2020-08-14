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17:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кубок Кремля запланирован на 19—25 октября

Теннисный Кубок Кремля должен пройти 19—25 октября в Москве, об этом говорится в предварительном календаре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее предварительными датами проведения турнира значились 2—8 ноября.

Также сообщается, что итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Молодежный итоговый турнир в Милане, в котором участвуют теннисисты не старше 21 года, не состоится в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом.

«ATP продолжает изучать возможности добавления в расписание дополнительных мероприятий, в том числе варианты выдачи ограниченного числа однолетних лицензий на оставшуюся часть сезона 2020 года. Все мероприятия будут проводиться в соответствии со строгими правилами, касающимися здоровья и безопасности, социального дистанцирования, а также с уменьшением количества болельщиков или их отсутствием на местах», — говорится в заявлении.

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