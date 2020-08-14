Кубок Кремля запланирован на 19—25 октября

Также сообщается, что итоговый турнир ATP пройдет в Лондоне с 15 по 22 ноября. Молодежный итоговый турнир в Милане, в котором участвуют теннисисты не старше 21 года, не состоится в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом.

«ATP продолжает изучать возможности добавления в расписание дополнительных мероприятий, в том числе варианты выдачи ограниченного числа однолетних лицензий на оставшуюся часть сезона 2020 года. Все мероприятия будут проводиться в соответствии со строгими правилами, касающимися здоровья и безопасности, социального дистанцирования, а также с уменьшением количества болельщиков или их отсутствием на местах», — говорится в заявлении.