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14 августа, источник: Чемпионат.com

«Молю все стороны перейти к мирным переговорам»: Азаренко — о протестах в Беларуси

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала акции протеста в Беларуси, вызванные итогами президентских выборов.

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Источник: РИА "Новости"

«Я очень люблю свою Родину Беларусь и молю все противоборствующие стороны остановить насилие и беспорядки и перейти к мирным переговорам. Только таким путём можно разрешить возникшие разногласия и вернуться к мирной жизни. Я желаю Мира и процветания нашей Любимой Родине!» — написала теннисистка на своей странице в «Инстаграме».

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями.

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