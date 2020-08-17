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12:44 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко осталась на 11-й позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила одиннадцатую позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка сыграла на турнире в американском Лексингтоне, потерпев поражение в 1/8 финала. Сейчас в активе Арины Соболенко 3615 очков. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко занимает 59-е место, имея 992 балла, у Александры Саснович 638 очков и 105-я позиция, Ольга Говорцова имеет 520 баллов и находится на 129-м месте.

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В первой десятке мирового рейтинга WTA изменений не произошло:

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 6356,

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

4. София Кенин (США) — 4590,

5. Элина Свитолина (Украина) — 4580,

6. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,

7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,

8. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010,

9. Серена Уильямс (США) — 3975,

10. Наоми Осака (Япония) — 3625.

Мужской мировой тур пока не возобновился, рестарт сезона запланирован на 22 августа, когда в Нью-Йорке начнется турнир Western & Southern Open с общим призовым фондом более $7,1 млн. Затем, с 31 августа по 13 сентября, там же пройдет очередной турнир серии «Большого шлема».

Топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов:

1. Новак Джокович (Сербия) — 10220,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) — 7045,

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5. Даниил Медведев (Россия) — 5890,

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4745,

7. Александр Зверев (Германия) — 3630,

8. Маттео Берреттини (Италия) — 2860,

9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860,

10. Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

Лучший из белорусов Егор Герасимов находится на 69-й позиции, имея 744 очка, у Ильи Ивашко 396 баллов и 138-е место в мировом рейтинге.

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