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19:32 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Праге

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление в одиночном разряде турнира серии «Челленджер» в Праге с призовым фондом $137,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 1/16 финала белорус, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, уступил в двух сетах Томашу Махачу, у которого 255-я позиция, — 0:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В матче за выход в четвертьфинал Томаш Махач встретится с победителем поединка между словаком Мартином Клижаном (159-й номер мирового рейтинга) и представителем Швеции Элиасом Имером (206).

Завтра Илья Ивашко и индийский теннисист Сумит Нагал в 1/8 финала парного разряда сыграют с новозеландско-словацким дуэтом Артем Ситак / Игор Зеленай.

Турнир в чешской столице завершится 22 августа.

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