Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала теннисного турнира в Праге

Сегодня в матче 1/16 финала белорус, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, уступил в двух сетах Томашу Махачу, у которого 255-я позиция, — 0:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В матче за выход в четвертьфинал Томаш Махач встретится с победителем поединка между словаком Мартином Клижаном (159-й номер мирового рейтинга) и представителем Швеции Элиасом Имером (206).

Завтра Илья Ивашко и индийский теннисист Сумит Нагал в 1/8 финала парного разряда сыграют с новозеландско-словацким дуэтом Артем Ситак / Игор Зеленай.