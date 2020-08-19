Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть Россию
Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию. Пост доступен в
Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию. Пост доступен в
46-летний Кафельников признался, что не видит будущего в России. По словам
Кафельников известен негативным взглядом на российскую действительность. В частности, в апреле 2020-го он описал порядки, по которым живут его соотечественники, фразой «все не как у людей».
Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также обладатель золотой медали Олимпиады 2000 года в Сиднее.