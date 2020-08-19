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19 августа, источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть Россию

Бывший теннисист и олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что собрался покинуть Россию. Пост доступен в Twitter-аккаунте экс-спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

46-летний Кафельников признался, что не видит будущего в России. По словам экс-теннисиста, он готов оформить документы для вида на жительство в Европе. Публикация набирает популярность в социальной сети. За час она набрала более тысячи лайков.

Кафельников известен негативным взглядом на российскую действительность. В частности, в апреле 2020-го он описал порядки, по которым живут его соотечественники, фразой «все не как у людей».

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Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также обладатель золотой медали Олимпиады 2000 года в Сиднее.

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