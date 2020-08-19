Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть Россию

Источник: РИА "Новости"

46-летний Кафельников признался, что не видит будущего в России. По словам экс-теннисиста, он готов оформить документы для вида на жительство в Европе. Публикация набирает популярность в социальной сети. За час она набрала более тысячи лайков.

Кафельников известен негативным взглядом на российскую действительность. В частности, в апреле 2020-го он описал порядки, по которым живут его соотечественники, фразой «все не как у людей».