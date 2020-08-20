Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Праге
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире серии «Челленджер» в Праге с призовым фондом $137,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире серии «Челленджер» в Праге с призовым фондом $137,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале парного разряда белорус вместе с индийским теннисистом Сумитом Нагалом уступил французскому дуэту
В 1/8 финала
Ранее в одиночном разряде Илья Ивашко, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, уступил в двух сетах Томашу Махачу, у которого 255-я позиция, — 0:6, 5:7.