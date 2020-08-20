Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Праге

Сегодня в четвертьфинале парного разряда белорус вместе с индийским теннисистом Сумитом Нагалом уступил французскому дуэту Пьер-Юг Эрбер / Артур Риндеркнех — 2:6, 4:6.

Ранее в одиночном разряде Илья Ивашко, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, уступил в двух сетах Томашу Махачу, у которого 255-я позиция, — 0:6, 5:7.