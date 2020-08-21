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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Калинская вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати, Дьяченко — вылетела

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати.

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Источник: РИА "Новости"

В полуфинале квалификации она обыграла румынку Патрицию Марию Тиг.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту и завершилась победой Калинской со счётом 6:4, 6:2.

Ещё одна россиянка Виталия Дьяченко в полуфинале квалификации проиграла представительнице Сербии Нине Стоянович — 2:6, 4:6.

Ранее в финал квалификации вышла Вера Звонарёва.

Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа. Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение нескольких месяцев в Европе и США проходили только выставочные турниры.

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