Калинская вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати, Дьяченко — вылетела
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати.
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал квалификации турнира в Цинциннати.
В полуфинале квалификации она обыграла румынку Патрицию Марию Тиг.
Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту и завершилась победой Калинской со счётом 6:4, 6:2.
Ещё одна россиянка Виталия Дьяченко в полуфинале квалификации проиграла представительнице Сербии Нине Стоянович — 2:6, 4:6.
Ранее в финал квалификации вышла Вера Звонарёва.
Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа.