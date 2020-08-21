Кукушкин и Дияс проиграли первые матчи после возобновления теннисного сезона
Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Зарина Дияс неудачно выступили в одиночном разряде турнира в Цинциннати, проиграв первые матчи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Зарина Дияс неудачно выступили в одиночном разряде турнира в Цинциннати, проиграв первые матчи, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кукушкин уступил британцу Норри Кэмерону со счетом 0:2 (6:7, 2:6). Встреча длилась час и 28 минут. В следующем круге, 22 августа, Кэмерон сыграет против поляка Камила Майчрзака, который выиграл у португальца Жуана Соузы — 6:3, 6:3.
Дияс проиграла американке Энн Ли — 0:2 (1:6, 3:6). Матч длился час и две минуты. Следующей соперницей Ли станет Виктория Кузьмова из Словакии, победившая бельгийку Гретье Миннен — 7:5, 6:2. Игра запланирована на 21 августа.