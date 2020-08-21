Кукушкин и Дияс проиграли первые матчи после возобновления теннисного сезона

Кукушкин уступил британцу Норри Кэмерону со счетом 0:2 (6:7, 2:6). Встреча длилась час и 28 минут. В следующем круге, 22 августа, Кэмерон сыграет против поляка Камила Майчрзака, который выиграл у португальца Жуана Соузы — 6:3, 6:3.