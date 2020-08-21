Хачанов и Рублёв узнали соперников на «Мастерсе» в Нью-Йорке в парном разряде
Стала известна сетка парного турнира «Мастерса» Western & Southern Open, который в этом году
Стала известна сетка парного турнира «Мастерса» Western & Southern Open, который в этом году
Под первым номером посеяны колумбийцы
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв стартуют встречей с представителем Нидерландов Весли Колхофом и хорватом Николой Мектичем, получившими восьмой номер посева.
Первая ракетка мира в одиночном разряде серб Новак Джокович в дуэте с соотечественником Филипом Краиновичем сыграет с парой Томми Пол (США)/Фрэнсис Тиафо (США, WC). Немцы Александр Зверев и Тим Пюц встретятся с дуэтом Рэйвен Клаасен (ЮАР)/Оливер Марах (Австрия, 7).
Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем.