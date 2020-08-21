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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачанов и Рублёв узнали соперников на «Мастерсе» в Нью-Йорке в парном разряде

Стала известна сетка парного турнира «Мастерса» Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

Под первым номером посеяны колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара. В первом круге они сразятся с британцами Джейми Марреем и Нилом Скупски.

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв стартуют встречей с представителем Нидерландов Весли Колхофом и хорватом Николой Мектичем, получившими восьмой номер посева.

Первая ракетка мира в одиночном разряде серб Новак Джокович в дуэте с соотечественником Филипом Краиновичем сыграет с парой Томми Пол (США)/Фрэнсис Тиафо (США, WC). Немцы Александр Зверев и Тим Пюц встретятся с дуэтом Рэйвен Клаасен (ЮАР)/Оливер Марах (Австрия, 7).

Медведев начинает защиту титула. В полуфинале россиянин может встретиться с Джоковичем.

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