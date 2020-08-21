Пузырь в Большом яблоке

Источник: AFP 2020

В субботу на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке начинается Western & Southern Open — объединенный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), который был перенесен из Цинциннати из-за пандемии коронавируса. В первом за полгода состязании мужского теннисного тура примут участие лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович и несколько других известных игроков, в том числе три россиянина — прошлогодний чемпион Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Турнир Western & Southern Open — одно из старейших теннисных состязаний в мире. Он проводится в Цинциннати с 1899 года, но, пожалуй, еще никогда не вызывал такой большой интерес, как сейчас. Причиной тому, разумеется, стал коронавирус, растянувший паузу в теннисном календаре почти на полгода и вынудивший организаторов Western & Southern Open перенести свой турнир в Нью-Йорк, где 31 августа стартует Открытый чемпионат США. Именно там в совершенно необычных условиях в субботу возобновится мужской теннисный тур и продолжится женский, в котором с начала августа уже были разыграны три титула — в Палермо, Праге и Лексингтоне.

Обстановка на турнире тревожная и соответствует требованиям, которые предъявляет пандемия.

В результате долгого обсуждения медицинского регламента и достигнутого компромисса между спортсменами и организаторами было решено, что игроки и ограниченное количество лиц, которые их сопровождают, по сути, будут находиться в ограниченном пространстве — так называемом пузыре. Подавляющее большинство из них проживают в одном отеле, расположенном в часе езды от Национального теннисного центра, могут пользоваться только официальным транспортом и не имеют права выходить за границы четко очерченных зон безопасности. Лишь несколько человек воспользовались правом снять частные дома при условии постоянного тестирования на коронавирус. Кстати, один подтвержденный случай этого заболевания на турнире уже зафиксирован. Заболел физиотерапевт, который работает с аргентинцем Гвидо Пельей (35-й в мире) и боливийцем Уго Дельеном, в связи с чем обоих игроков, к их неудовольствию, пришлось снять с турнира.

Оценить реальное соотношение сил ведущих теннисистов мира перед началом серии из 13 турниров ATP, которые пройдут с августа по ноябрь, довольно сложно. Дело в том, что шестимесячная пауза в календаре беспрецедентна по своей длительности и не понятно, как она отразилась на состоянии того или иного игрока. Новак Джокович, например, даже перенес коронавирус, хотя и в бессимптомной форме, а болгарин Григор Димитров переболел им весьма серьезно. В свою очередь, австриец Доминик Тим, грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублев очень неплохо смотрелись на некоторых летних показательных турнирах, а прошлогодний чемпион Western & Southern Open Даниил Медведев в них не участвовал. Даже стартовые соперники определились не у всех, поскольку первая восьмерка в составе Джоковича, Тима, Медведева, Циципаса, Александра Зверева из Германии, итальянца Маттео Берреттини, бельгийца Давида Гоффена и испанца Роберто Баутисты вступает в борьбу со второго круга. Известно, правда, что Джокович и Медведев, приехавший в Нью-Йорк со своим тренером Жилем Сервара, попали в одну половину сетки. Но пока об этом думать рано, ведь до полуфинала еще очень далеко.

К слову, Медведев, набравший год назад в Цинциннати 1000 рейтинговых очков, в любом случае их не потеряет. Дело в том, что еще в начале июля ATP и WTA решили, что, поскольку в условиях пандемии передвижение спортсменов по миру ограничено, несправедливо списывать у них рейтинговые очки, которые порой просто невозможно защитить. Соответственно, до конца этого сезона в рейтинге учитываются очки, заработанные каждым игроком не за последний год, а за 22 месяца — в период с марта 2019-го по декабрь 2020-го. При этом у мужчин, как обычно, принимаются во внимание 18 лучших результатов, а у женщин — 16.

Кстати, женская сетка Western & Southern Open не столь представительна, как мужская.

Поскольку большая группа теннисисток мировой элиты решила, что лететь в США небезопасно, в турнире участвуют лишь четыре спортсменки из первой десятки во главе с чешкой Каролиной Плишковой (третья в мире). Тем не менее конкуренция в борьбе за престижный титул победительницы турнира категории Premier 5 будет очень серьезной. На него, в частности, претендует и главная звезда женского тенниса 38-летняя Серена Уильямс, чьей главной целью, впрочем, является победа на US Open.