Касаткина не сумела выйти во второй круг турнира в Нью-Йорке
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй раунд теннисного турнира в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй раунд теннисного турнира в
Касаткина в первом круге проиграла эстонке Анетт Контавейт (12-я сеяная) со счетом 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте чуть менее часа.
Контавейт в следующем круге сыграет с победительницей противостояния Даниэль Коллинз (США) — Джил Тайхман (Швейцария).
Турнир ранее должен был состояться в Цинциннати, но был перенесен в