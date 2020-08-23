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23 августа, источник: Спорт РИА Новости

Касаткина не сумела выйти во второй круг турнира в Нью-Йорке

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй раунд теннисного турнира в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 1,9 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Касаткина в первом круге проиграла эстонке Анетт Контавейт (12-я сеяная) со счетом 3:6, 1:6. Теннисистки провели на корте чуть менее часа.

Контавейт в следующем круге сыграет с победительницей противостояния Даниэль Коллинз (США) — Джил Тайхман (Швейцария).

Турнир ранее должен был состояться в Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за коронавируса.

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