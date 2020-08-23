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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович снялся с парного турнира «Мастерса» в Цинциннати из-за болей в шее

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с соревнований в парном разряде на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, который из-за угрозы распространения коронавируса проходит в Нью-Йорке.

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Источник: AFP 2020

Причиной отказа от участия стали боли в шее. Вместо Джоковича и его партнёра и соотечественника Филипа Краиновича сыграет другая сербская пара Никола Качич/Душан Лайович. Их соперниками станут американцы Томми Пол и Фрэнсис Тиафо, получившие уайлд-кард от организаторов.

Напомним, что в одиночном разряде Джокович получил первый номер посева. Серб начнёт соревнования со второго круга, в матче которого встретится с литовцем Ричардасом Беранкисом, начавшим соревнования с квалификации. В первом круге Беранкис нанёс поражение Полу — 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

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