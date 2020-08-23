Новак Джокович снялся с парного турнира «Мастерса» в Цинциннати из-за болей в шее

Причиной отказа от участия стали боли в шее. Вместо Джоковича и его партнёра и соотечественника Филипа Краиновича сыграет другая сербская пара Никола Качич/Душан Лайович. Их соперниками станут американцы Томми Пол и Фрэнсис Тиафо, получившие уайлд-кард от организаторов.