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00:42 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Калинская выбыла в первом круге турнира в США

ТАСС, 24 августа. Россиянка Анна Калинская проиграла Марии Боузковой из Чехии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке с призовым фондом $1,95 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Матч закончился со счетом 6:1, 7:5 в пользу Боузковой. Калинская попала на турнир через квалификацию.

21-летняя Калинская занимает 114-ю строчку рейтинга WTA. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.

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