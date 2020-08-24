Теннисистка Калинская выбыла в первом круге турнира в США
ТАСС, 24 августа. Россиянка Анна Калинская проиграла Марии Боузковой из Чехии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
ТАСС, 24 августа. Россиянка Анна Калинская проиграла Марии Боузковой из Чехии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Матч закончился со счетом 6:1, 7:5 в пользу Боузковой. Калинская попала на турнир через квалификацию.
21-летняя Калинская занимает 114-ю строчку рейтинга WTA. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США.
Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в