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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева обыграла 36-ю ракетку мира и вышла во второй круг турнира в Нью-Йорке

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 1,9 миллиона долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

На старте Western ` Southern Open Путинцева обыграла 36-ю ракетку мира Чжан Шуай из Китая со счетом 6:4, 6:3. Таким образом, казахстанка одержала первую победу в личном противостоянии — предыдущие две встречи остались за китаянкой.

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В следующем круге турнира Путинцева, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, встретится с 13-й сеяной Марией Саккари из Греции.

А вот в мужской сетке Western ` Southern Open Александр Бублик проиграл в первом круге российскому теннисисту Карену Хачанову со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась час и 24 минуты.

Бублик подал шесть эйсов, один раз ошибся на подаче. Хачанов семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трех. Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира Хачанов сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

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