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12:11 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда теннисного турнира в Нью-Йорке

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс успешно стартовали в парном разряде турнира в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В матче 1/16 финала белорусско-бельгийский дуэт победил в двух партиях американский тандем Бернанда Пера / Энн Ли — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В игре за выход в четвертьфинал Соболенко и Мертенс встретятся с американско-чилийской парой Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик.

В первом раунде одиночного разряда Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) сыграет с американской теннисисткой Кэтрин Беллис (249). Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (59) в 1/16 финала уверенно переиграла в двух сетах хорватку Донну Векич (24) — 6:2, 6:3. В 1/8 финала соперницей Виктории Азаренко будет французская теннисистка Каролин Гарсия (49).

Этот турнир завершится 28 августа, а 31 августа в Нью-Йорке стартует открытый чемпионат США.

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