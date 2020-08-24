Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда теннисного турнира в Нью-Йорке
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс успешно стартовали в парном разряде турнира в
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс успешно стартовали в парном разряде турнира в
В матче 1/16 финала
В первом раунде одиночного разряда Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) сыграет с американской теннисисткой Кэтрин Беллис (249).
Этот турнир завершится 28 августа, а 31 августа в