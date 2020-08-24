Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда теннисного турнира в Нью-Йорке

Источник: AP 2020

В матче 1/16 финала белорусско-бельгийский дуэт победил в двух партиях американский тандем Бернанда Пера / Энн Ли — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В игре за выход в четвертьфинал Соболенко и Мертенс встретятся с американско-чилийской парой Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик.

В первом раунде одиночного разряда Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) сыграет с американской теннисисткой Кэтрин Беллис (249). Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (59) в 1/16 финала уверенно переиграла в двух сетах хорватку Донну Векич (24) — 6:2, 6:3. В 1/8 финала соперницей Виктории Азаренко будет французская теннисистка Каролин Гарсия (49).