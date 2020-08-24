Текущие события
Хоккей. НХЛ
25.08
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.08
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
23
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
50
Футбол. Премьер-лига
25.08
Тамбов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
25.08
Арсенал Т
Химки
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
20:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Нью-Йорке

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 4,2 миллиона долларов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Медведев, получивший третий номер посева, в матче второго круга обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте почти полтора часа.

Следующим соперником россиянина будет победитель противостояния Тейлор Фриц (США) — Аляж Бедене (Словения).

Турнир изначально должен был состояться в Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса.

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Названы сроки дебюта Кокорина в «Спартаке»
Поветкин может подраться с украинцем Усиком. Этот бой реален?
«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны за расизм
«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»
Глава UFC назвал следующего соперника Петра Яна
Зинченко прямо во время свадьбы извинился за слова о Гвардьоле
УЕФА прокомментировал инцидент с Гилерме и фанатами «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь