Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Нью-Йорке
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в
Медведев, получивший третий номер посева, в матче второго круга обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте почти полтора часа.
Следующим соперником россиянина будет победитель противостояния Тейлор Фриц (США) — Аляж Бедене (Словения).
Турнир изначально должен был состояться в Цинциннати, но был перенесен в