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22:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звонарева обыграла Зигемунд и вышла в третий круг турнира WTA в Нью-Йорке

Россиянка Вера Звонарева вышла в третий круг теннисного турнира в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 1,9 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Звонарева, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в матче второго раунда обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

За выход в четвертьфинал Звонарева поспорит с восьмой сеяной британкой Йоханной Контой.

Турнир изначально должен был состояться в Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса.

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