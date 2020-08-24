Звонарева обыграла Зигемунд и вышла в третий круг турнира WTA в Нью-Йорке

Источник: Спорт РИА Новости

Звонарева, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, в матче второго раунда обыграла немку Лауру Зигемунд со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

За выход в четвертьфинал Звонарева поспорит с восьмой сеяной британкой Йоханной Контой.