Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:45
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
24.08
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
23
Хоккей. НХЛ
24.08
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
50
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Сочи
Футбол. Премьер-лига
20:30
Арсенал Т
Химки
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
24 августа, источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс вышла в третий круг теннисного турнира в Нью-Йорке

Американка Серена Уильямс пробилась в третий раунд теннисного турнира в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 1,9 миллиона долларов.

Наверх
Источник: Reuters

Уильямс, получившая третий номер посева, в матче второго круга обыграла голландку Аранту Рус со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0). Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

Следующей соперницей Уильямс будет гречанка Мария Саккари (13-й номер посева).

Турнир изначально должен был состояться в Цинциннати (США), но был перенесен в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса.

 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Названы сроки дебюта Кокорина в «Спартаке»
Поветкин может подраться с украинцем Усиком. Этот бой реален?
«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны за расизм
«Краснодар» подал жалобу на судейство в матче с «Уралом»
СМИ: «Спартак» купит полуфиналиста Лиги чемпионов
Зинченко прямо во время свадьбы извинился за слова о Гвардьоле
УЕФА прокомментировал инцидент с Гилерме и фанатами «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь