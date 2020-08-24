Серена Уильямс вышла в третий круг теннисного турнира в Нью-Йорке
Американка Серена Уильямс пробилась в третий раунд теннисного турнира в
Американка Серена Уильямс пробилась в третий раунд теннисного турнира в
Уильямс, получившая третий номер посева, в матче второго круга обыграла голландку Аранту Рус со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0). Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.
Следующей соперницей Уильямс будет гречанка Мария Саккари (13-й номер посева).
Турнир изначально должен был состояться в Цинциннати (США), но был перенесен в