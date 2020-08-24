Серена Уильямс вышла в третий круг теннисного турнира в Нью-Йорке

Уильямс, получившая третий номер посева, в матче второго круга обыграла голландку Аранту Рус со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:0). Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

Турнир изначально должен был состояться в Цинциннати (США), но был перенесен в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса.