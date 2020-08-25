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12:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Как свидание Эжени Бушар с фанатом превращается в голливудскую мелодраму

Канадская теннисистка Эжени Бушар — про съёмки фильма о себе и о том, почему перестала выкладывать фото в купальниках в соцсети.

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Источник: Reuters

Канадская теннисная красотка Эжени Бушар активно ведёт себя в соцсетях, постоянно радуя любителей тенниса свежими фото и видео. Но один твит, который она опубликовала в 2017 году, буквально изменил её жизнь. Сейчас история о том, как Эжени проспорила фанату свидание и поход на Супербоул, постепенно начинает превращаться в голливудскую мелодраму.

«У нас уже есть сценарий! — сказала бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар. — На студии начался подбор актёров к фильму, проходят первые кастинги. Я не могу поверить, что это реально. Они хотят снять картину о том, что случилось со мной. Я просто в шоке». А всё началось во время финала Супербоула — главного матча во всём североамериканском спорте.

Эжени при большом перевесе одной из команд предсказала её победу в своём твите. Простой фанат в комментарии предложил ей спор: при успехе второй команды Бушар должна пойти с ним на свидание — та согласилась. И надо же такому случиться — проигрывавшая команда в конце концов одержала волевую победу. Любопытно, что канадка своё слово сдержала. Она оплатили студенту из Миссури Джону Гёрке перелёт и проживание в отеле, а потом молодые люди сходили на баскетбольный матч в Бруклине.

История получила такой громкий отклик, что спустя год организаторы следующего Супербоула пригласили Бушар и Гёрке на главный матч сезона. «То, что нас пригласили, — это просто потрясающе. Мы посетили событие, с которого всё и началось. Уверена, что Джон не представлял себе, что один твит способен подарить ему столько ярких впечатлений. Это показывает, что всё возможно, если идти за своей мечтой», — сказала тогда Эжени.

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По словам канадской теннисистки, она провела немало встреч с представителями киностудии в Лос-Анджелесе и готова дальше работать над фильмом в качестве консультанта: «Я была вовлечена в процесс подготовки сценария. Важно было сделать эту историю достоверной и интересной. Моя задача — объяснить все детали теннисного тура. Надеюсь, людям это понравится, и они заинтересуются спортом, которому я посвятила всю жизнь». Естественно, возникает вопрос: не собирается ли Эжени участвовать в съёмках картины в качестве актрисы? Не уготована ли ей в фильме роль самой себя? «О нет! Из меня бы получилась ужасная актриса. Так что я пока не готова пробовать себя в этом амплуа».

Что касается отношений Бушар с Гёрке, то из приятельских в разряд романтических они не переросли. Но, как признаётся теннисистка, вся эта история серьёзно помешала ей и Джону строить отношения с другими людьми: «Все подруги Джона буквально ненавидят меня. Каждая девушка, с которой он когда-либо встречался, говорила: “Зачем ты тусуешься со мной? Ведь ты ходил на свидание с Эжени”. Я просто разрушаю его личную жизнь. Это печально. Но я не угроза для этих девочек. Можете расслабиться».

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С того свидания с фанатом прошло уже много времени. Эжени повзрослела и пересмотрела некоторые свои взгляды на жизнь. Например, она практически перестала выкладывать в соцсетях свои фото в купальниках. «Очевидно, что, если выкладываешь подобные фото, это означает, что в теннис ты не играешь. Может быть, я стала опытнее и решила: не буду выставлять фото со своей попой каждый день. Болельщики думают, что в социальных сетях реальное отображение твоего дня. Но это не так. Я могу бегать восемь часов, затем поужинать и разместить селфи, а они считают, что я просто ужинаю. Людям надо понять, что в соцсетях лишь то, что им хотят показать».

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