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12:02 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 финала теннисного турнира в Нью-Йорке

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки пробились в 1/8 финала одиночного разряда турнира в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Арина Соболенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, в 1/16 финала в упорной борьбе одолела в трехсетовом поединке американку Кэтрин Беллис (249-й номер рейтинга WTA) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. В 1/8 финала белоруска будет соперничать с представительницей США Джессикой Пегулой (83). В стартовом матче парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс победили в двух партиях американский тандем Бернанда Пера / Энн Ли — 6:2, 6:4. В игре за выход в четвертьфинал Соболенко и Мертенс встретятся с американо-чилийской парой Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи.

Экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (59) в 1/16 финала одиночного разряда обыграла в двух сетах французскую теннисистку Каролин Гарсию (49) — 6:2, 7:6 (10:8). Поединок длился 1 час 50 минут. В матче первого круга Виктория Азаренко уверенно переиграла в двух сетах хорватку Донну Векич (24) — 6:2, 6:3. В игре за выход в четвертьфинал соперницей Виктории Азаренко будет еще одна француженка Ализе Корне (60). В 1/16 финала парного разряда Виктория Азаренко и представительница США София Кенин победили латвийско-чешский дуэт Анастасия Севастова / Каролина Мухова — 6:2, 6:4.

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