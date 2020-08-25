Соболенко и Азаренко вышли в 1/8 финала теннисного турнира в Нью-Йорке

Арина Соболенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, в 1/16 финала в упорной борьбе одолела в трехсетовом поединке американку Кэтрин Беллис (249-й номер рейтинга WTA) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. В 1/8 финала белоруска будет соперничать с представительницей США Джессикой Пегулой (83). В стартовом матче парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс победили в двух партиях американский тандем Бернанда Пера / Энн Ли — 6:2, 6:4. В игре за выход в четвертьфинал Соболенко и Мертенс встретятся с американо-чилийской парой Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи.