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21:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова проиграла Мертенс в третьем круге турнира WTA в Нью-Йорке

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 1,9 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова в третьем раунде уступила 14-й ракетке турнира бельгийке Элизе Мертенс со счетом 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 27 минут.

Соперницей бельгийки в четвертьфинале будет победительница матча Джессика Пегула (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 5-я сеяная).

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