Кудерметова проиграла Мертенс в третьем круге турнира WTA в Нью-Йорке
Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в
Россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в
Кудерметова в третьем раунде уступила 14-й ракетке турнира бельгийке Элизе Мертенс со счетом 2:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 27 минут.
Соперницей бельгийки в четвертьфинале будет победительница матча Джессика Пегула (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 5-я сеяная).