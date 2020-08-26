Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:45
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Премьер-лига
25.08
Арсенал Т
Химки
11
Футбол. Еврокубки
25.08
Ритеряй
Дерри Сити
32
Футбол. Премьер-лига
25.08
Тамбов
Сочи
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
00:11 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Йорке

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (59-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда крупного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке с общим призовым фондом более $7,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска встречалась с француженкой Ализе Корне (60) и победила в двух сетах — 6:4, 7:5. Встреча продолжалась ровно два часа. До этого Виктория Азаренко обыграла еще одну французскую теннисистку Каролин Гарсию (49) — 6:2, 7:6 (10:8) и хорватку Донну Векич (24) — 6:2, 6:3.

В 1/16 финала парного разряда Виктория Азаренко и представительница США София Кенин победили латвийско-чешский дуэт Анастасия Севастова / Каролина Мухова — 6:2, 6:4. Их следующими соперницами будут россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (11) в 1/8 финала одиночного разряда проиграла в трехсетовом поединке американской теннисистке Джессике Пегуле (89) — 2:6, 6:2, 3:6.

Гороскоп на май 2020
Екатерина Климова показала свои тренировки и восхитила сеть кардинальными п
Черчесов вызвал «старую гвардию» и не позвал Соболева
Месси хочет расторгнуть контракт с «Барселоной». Все серьезно
«ПСЖ» рассматривает вариант с увольнением Тухеля
Сын Кости Цзю дерется с обидчиком Пакиао. Судьбоносный бой Тима
«Реал Мадрид» победил в финале Юношеской лиги УЕФА
Соболев не попал в заявку сборной из-за конфликта с Дзюбой
Президент «Барсы» готов уйти в отставку, если Месси останется
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь