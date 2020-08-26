Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Йорке

Сегодня в поединке 1/8 финала белоруска встречалась с француженкой Ализе Корне (60) и победила в двух сетах — 6:4, 7:5. Встреча продолжалась ровно два часа. До этого Виктория Азаренко обыграла еще одну французскую теннисистку Каролин Гарсию (49) — 6:2, 7:6 (10:8) и хорватку Донну Векич (24) — 6:2, 6:3.