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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новак Джокович вышел в ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в ¼ финала теннисного турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 4,2 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

В матче третьего круга соревнований Джокович (1-й номер посева) обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Счет личных встреч стал 3−0.

За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

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