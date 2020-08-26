Новак Джокович вышел в ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке
Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в ¼ финала теннисного турнира серии «Мастерс» в
Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в ¼ финала теннисного турнира серии «Мастерс» в
В матче третьего круга соревнований Джокович (1-й номер посева) обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Счет личных встреч стал 3−0.
За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с немцем