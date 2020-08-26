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10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс не смогла выйти в ¼ финала турнира в Нью-Йорке

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американка Серена Уильямс не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Йорке, призовой фонд которого превышает 1,9 миллиона долларов.

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Источник: AFP 2020

Уильямс, посеянная под третьим номером, в третьем круге уступила гречанке Марии Саккари (13-я сеяная) со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 1:6. Теннисистки провели на корте два часа 17 минут. Соперницей Саккари по ¼ финала станет британка Йоханна Конта (8-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Турнир изначально должен был состояться в Цинциннати (США), но был перенесен в Нью-Йорк из-за пандемии коронавируса.

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