Серена Уильямс не смогла выйти в ¼ финала турнира в Нью-Йорке

Уильямс, посеянная под третьим номером, в третьем круге уступила гречанке Марии Саккари (13-я сеяная) со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 1:6. Теннисистки провели на корте два часа 17 минут. Соперницей Саккари по ¼ финала станет британка Йоханна Конта (8-я).