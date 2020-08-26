Серена Уильямс не смогла выйти в ¼ финала турнира в Нью-Йорке
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американка Серена Уильямс не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американка Серена Уильямс не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в
Уильямс, посеянная под третьим номером, в третьем круге уступила гречанке Марии Саккари (13-я сеяная) со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 1:6. Теннисистки провели на корте два часа 17 минут. Соперницей Саккари по ¼ финала станет британка Йоханна Конта (8-я).
Турнир изначально должен был состояться в Цинциннати (США), но был перенесен в