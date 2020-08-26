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11:10 (мск), источник: Prosports.kz

«Никогда не меняется». Прошло 6 месяцев, а Александр Бублик по-прежнему подает с руки

Жаль, что это ему не приносит победы.

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Казахстанский теннисист Александр Бублик провел первый после рестарта сезона матч на «Мастерсе» в Нью-Йорке. Победить ему не удалось, но своими неординарными действиями он запомнился, чем вызвал ожидаемую реакцию в соцсетях, сообщает Prosports.kz.

Дело в том, что казахстанец подал с руки свою первую подачу после шести месяцев простоя, однако Карен Хачанов был готов к этому действию Бублика и без труда выиграл очко.

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После чего посыпались комментарии в Твиттере:

«Никогда не меняется».

«Перерыв в полгода, куча времени всем поработать над первой подачей».

«Если Шаповалов, Фриц, Феликс Оже-Альяссим воспользовались этим долгим перерывом для улучшения своей игры, то Александр Бублик не изменился».

«Есть вещи, которые никогда не меняются. Так через полгода Александр Бублик подал, да с руки «.

В общем, все пользователи оценили эту подачу смайликами, признав, что без таких действий Бублик не Бублик.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я склонен к риску. Мне нравится это чувство, когда 50 на 50. Когда я бью в полную силу, выполняя вторую подачу при счете ровно, я чувствую страх. Чувствую игру. Когда я выполняю эйс на тай-брейке в третьем сете при счете 5:5 на второй подаче, то уровень адреналина в моем теле повышается и это потрясающе. Так я человек», — рассказал Бублик пресс-службе ATP.

Отметим, что в данном матче уверенно победил Хачанов, Александр же теперь выступит там же, но уже в основной сетке US Open.

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