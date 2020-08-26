«Никогда не меняется». Прошло 6 месяцев, а Александр Бублик по-прежнему подает с руки

Казахстанский теннисист Александр Бублик провел первый после рестарта сезона матч на «Мастерсе» в Нью-Йорке. Победить ему не удалось, но своими неординарными действиями он запомнился, чем вызвал ожидаемую реакцию в соцсетях, сообщает Prosports.kz.

Дело в том, что казахстанец подал с руки свою первую подачу после шести месяцев простоя, однако Карен Хачанов был готов к этому действию Бублика и без труда выиграл очко.

После чего посыпались комментарии в Твиттере:

«Никогда не меняется».

«Перерыв в полгода, куча времени всем поработать над первой подачей».

«Если Шаповалов, Фриц, Феликс Оже-Альяссим воспользовались этим долгим перерывом для улучшения своей игры, то Александр Бублик не изменился».

«Есть вещи, которые никогда не меняются. Так через полгода Александр Бублик подал, да с руки «.

В общем, все пользователи оценили эту подачу смайликами, признав, что без таких действий Бублик не Бублик.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--708159e4d1af2b0c7eb8" data-vnd="708159e4d1af2b0c7eb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=708159e4d1af2b0c7eb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я склонен к риску. Мне нравится это чувство, когда 50 на 50. Когда я бью в полную силу, выполняя вторую подачу при счете ровно, я чувствую страх. Чувствую игру. Когда я выполняю эйс на тай-брейке в третьем сете при счете 5:5 на второй подаче, то уровень адреналина в моем теле повышается и это потрясающе. Так я человек», — рассказал Бублик пресс-службе ATP.