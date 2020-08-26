«Никогда не меняется». Прошло 6 месяцев, а Александр Бублик по-прежнему подает с руки
Жаль, что это ему не приносит победы.
Жаль, что это ему не приносит победы.
Казахстанский теннисист Александр Бублик провел первый после рестарта сезона матч на «Мастерсе» в
Дело в том, что казахстанец подал с руки свою первую подачу после шести месяцев простоя, однако Карен Хачанов был готов к этому действию Бублика и без труда выиграл очко.
После чего посыпались комментарии в Твиттере:
«Никогда не меняется».
«Перерыв в полгода, куча времени всем поработать над первой подачей».
«Если Шаповалов, Фриц, Феликс
«Есть вещи, которые никогда не меняются. Так через полгода Александр Бублик подал, да с руки «.
В общем, все пользователи оценили эту подачу смайликами, признав, что без таких действий Бублик не Бублик.
«Я склонен к риску. Мне нравится это чувство, когда 50 на 50. Когда я бью в полную силу, выполняя вторую подачу при счете ровно, я чувствую страх. Чувствую игру. Когда я выполняю эйс на
Отметим, что в данном матче уверенно победил Хачанов, Александр же теперь выступит там же, но уже в основной сетке US Open.