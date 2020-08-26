Теннисист Медведев сложил полномочия чемпиона турнира серии «Мастерс» в Цинциннати
ТАСС, 26 августа. Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто
ТАСС, 26 августа. Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу 32-летнего испанца, занимающего 12-е место в рейтинге ATP.
Занимающий пятую строчку рейтинга АТР Медведев был посеян на турнире под третьим номером, россиянин начал соревнования со второго круга. В прошлом году он стал победителем турнира в Цинциннати.
В полуфинале
В активе Медведева семь побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.
Призовой фонд турнира составляет $4,2 млн.