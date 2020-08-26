Теннисист Медведев сложил полномочия чемпиона турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

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Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу 32-летнего испанца, занимающего 12-е место в рейтинге ATP.

Занимающий пятую строчку рейтинга АТР Медведев был посеян на турнире под третьим номером, россиянин начал соревнования со второго круга. В прошлом году он стал победителем турнира в Цинциннати.

В полуфинале Баутиста-Агут сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и немцем Ян-Леннардом Штруффом (34-й в рейтинге ATP).

В активе Медведева семь побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года, где он уступил испанцу Рафаэлю Надалю.