Андрей Кузнецов сыграет на US Open после отказа Нисикори

Ранее 30-летний Нисикори дважды стал положительный тест на коронавирус. Последний тест показал отрицательный результат, однако японец решил пропустить US Open. «После длительного перерыва возвращаться к соревновательной практике на турнире, где матчи играются до трех побед — не самое умное решение, пока я не буду полностью готов», — приводит слова Нисикори Sky Sports.