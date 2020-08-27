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00:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Андрей Кузнецов сыграет на US Open после отказа Нисикори

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Кузнецов получил место в основной сетке Открытого чемпионата США после того, как японец Кэй Нисикори снялся с турнира, сообщается на сайте соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее 30-летний Нисикори дважды стал положительный тест на коронавирус. Последний тест показал отрицательный результат, однако японец решил пропустить US Open. «После длительного перерыва возвращаться к соревновательной практике на турнире, где матчи играются до трех побед — не самое умное решение, пока я не буду полностью готов», — приводит слова Нисикори Sky Sports.

Нисикори — экс-четвертая ракетка мира, финалист US Open 2014 года. Кузнецов в 2016 году занимал 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

US Open станет первым турниром Большого шлема после рестарта, он пройдет без зрителей с 31 августа по 13 сентября.

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