Андрей Кузнецов сыграет на US Open после отказа Нисикори

Ранее 30-летний Нисикори дважды стал положительный тест на коронавирус. Последний тест показал отрицательный результат, однако японец решил пропустить US Open. «После длительного перерыва возвращаться к соревновательной практике на турнире, где матчи играются до трех побед — не самое умное решение, пока я не буду полностью готов», — приводит слова Нисикори Sky Sports.
Нисикори — экс-четвертая ракетка мира, финалист US Open 2014 года. Кузнецов в 2016 году занимал 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
US Open станет первым турниром Большого шлема после рестарта, он пройдет без зрителей с 31 августа по 13 сентября.