Не хватило энергии зрителей. Медведев и Серена провалили генеральную репетицию к US Open
Даниил Медведев не смог защитить титул на «Мастерсе», а Серена Уильямс даже не дошла до четвертьфинала в
Даниил Медведев не смог защитить титул на «Мастерсе», а Серена Уильямс даже не дошла до четвертьфинала в
Турниры в
Даниил Медведев выступал на «Мастерсе» в Цинциннати, который в этом году переехал в
Многие помнят, как год назад на тех же кортах во время US Open зрители были настроены против россиянина — освистывали его, выкрикивали неприятные слова в его адрес, и было видно, что Медведева это заводило. Питаясь этой энергией, исходившей от зрителей, Даниил шёл вперёд и прибавлял с каждым геймом. Сейчас трибуны пусты, болельщиков нет, никто не освистывает, и не поддерживает теннисиста. Возможно, именно это и стало проблемой для Даниила Медведева. Время до старта Открытого чемпионата США ещё есть, чтобы настроить себя на новые условия.
Серене Уильямс тоже необходима энергия зрителей. Толпа её заводит и когда более за ней, и когда — против. А сейчас американке не к кому апеллировать и некому себя показать во всей красе. По сути, Серена провалила подготовку к US Open, ведь на турнире категории International в Лексингтоне (штат Кентукки) она проиграла в третьем по счёту матче 113-й ракетке мира Шелби Роджерс, а на соревновании категории Premier в
«Я должна была выиграть этот матч. У меня было много возможностей победить. Мне нужно подумать, как начать опять выигрывать такие матчи. У меня начались судороги, но я не должна была оказываться в такой ситуации. Это как встречаться с отстойным парнем. Я должна была избавиться от этого парня. В этом нет никакого смысла. Я расстроена», — призналась Серена после поражения.
Бывшая первая ракетка мира и многократная чемпионка турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова как раз считает, что Серене не хватает заполненных трибун: «Серене нравится подпитываться энергией зрителей, а этого как раз и не будет на US Open. Думаю, это обстоятельство уравняет шансы сильнейших и игроков с более низким рейтингом, которые привыкли играть практически без болельщиков. Однако у Серены всё равно отличные шансы на этом US Open, поскольку его пропускают многие сильнейшие игроки». На данный момент таких теннисисток около 30 из топ-100.
Серена стремится победить на US Open, прежде всего, чтобы догнать знаменитую австралийку Маргарет Корт по количеству титулов на мэйджорах. За свою карьеру Корт выиграла 24 таких турнира, а Серена — 23. После рождения дочери Олимпии Серена 4 раза выходила в финалы турниров «Большого шлема» (на Уимблдоне и US Open-2018 и 2019), но так и не завоевала главный трофей. Американка Линдсей Дэвенпорт считает, что именно мысли о рекорде мешают Серене: «Трудно сравнивать времена Корт и нынешние. В то время, когда играла Маргарет Корт, на некоторых турнирах “Большого шлема” играли только австралийки, да и сетки были меньше. Серене уже принадлежит рекорд Открытой эры. Но она очарована желанием добраться до 24 или 25 титулов. Это оказывает на неё ненужное давление».
Например, британка Лора Робсон в это не верит: «Для того, чтобы завоевать титул на турнире “Большого шлема”, нужно выиграть 7 матчей подряд. Я не думаю, что Серена сейчас на это способна». Если посмотреть на поражения Уильямс в сезоне-2020 (их было четыре), то все эти поединки были трёхсетовыми. Наверняка соперницы поняли, что американку нужно втягивать в длительную борьбу в надежде на то, что физически она в концовке не выдержит. Собственно, именно так и произошло в последнем матче в
Даниил Сальников