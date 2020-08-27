Даниил Медведев сыграет с Федерико Дельбонисом в первом круге US Open
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису, сообщается на сайте турнира.
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису, сообщается на сайте турнира.
Медведев получил от организаторов третий номер посева, Дельбонис занимает 78-е место в рейтинге Ассоциации
Другой россиянин Андрей Рублев (10-й) в первом круге сыграет с французом Жереми Шарди, соперником Карена Хачанова (11) будет итальянец Янник Синнер.
US Open станет первым турниром Большого шлема после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Он пройдет без зрителей с 31 августа по 13 сентября.