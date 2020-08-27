Даниил Медведев сыграет с Федерико Дельбонисом в первом круге US Open

Источник: Спорт РИА Новости

Медведев получил от организаторов третий номер посева, Дельбонис занимает 78-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Другой россиянин Андрей Рублев (10-й) в первом круге сыграет с французом Жереми Шарди, соперником Карена Хачанова (11) будет итальянец Янник Синнер.