Александрова сыграет с Клейстерс в первом круге US Open

Александрова сыграет с Клейстерс в первом круге US Open

Россиянка Екатерина Александрова получила в соперницы бельгийку Ким Клейстерс в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису, сообщается на сайте турнира.