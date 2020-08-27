Александрова сыграет с Клейстерс в первом круге US Open
Россиянка Екатерина Александрова получила в соперницы бельгийку Ким Клейстерс в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису, сообщается на сайте турнира.
Россиянка Екатерина Александрова получила в соперницы бельгийку Ким Клейстерс в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису, сообщается на сайте турнира.
Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила от организаторов 21-й номер посева, 37-летняя Клейстерс — специальное приглашение (wild card).
Клейстерс —