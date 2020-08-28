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15:35 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Азаренко сыграет с Контой в полуфинале турнира в Нью-Йорке

Сегодня вечером по нашему времени Виктория Азаренко (WTA: 59) оспорит путевку в финал представительного теннисного турнира в Нью-Йорке с Йоханной Контой из Великобритании (WTA: 15). Предположительное время начала поединка — 18:00.

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Ранее эти теннисистки встречались трижды — и перевес на стороне британки, которая одержала две победы и потерпела одно поражение. В пользу Конты говорит и текущий рейтинг. Однако букмекеры отдают британской теннисистке лишь незначительное предпочтение, чем сулят упорную борьбу. И таковой она, скорее всего, и будет.

Ведь теннис, который показывает Азаренко на этих соревнованиях, не может не радовать. Вторая на данный момент ракетка Беларуси одержала четыре победы и при этом не уступила ни одного сета. А противостояли ей, между прочим, сплошь оппонентки из топ-60 мирового рейтинга. По пути в полуфинал белоруска последовательно оставила не у дел хорватку Донну Векич (WTA: 24) — 6:2, 6:3, француженок Каролин Гарсия (WTA: 49) — 6:2, 7:6 (10:8) и Ализе Корне (WTA: 60) — 6:4, 7:5, а также Онс Жабер из Туниса (WTA: 39) — 7:6 (11:9), 6:2.

Если Виктория не сбавит обороты, то вполне способна претендовать и на титул. Однако задачи следует решать по мере их поступления.

Во втором полуфинале сойдутся японка Наоми Осака (WTA: 10) и бельгийка Элизе Мертенс (WTA: 22).

Также на этот турнир приехала и Арина Соболенко (WTA: 11). Однако ее путь по турнирной сетке, увы, оказался коротким. В 1/16 финала первая ракетка Беларуси сломила сопротивление Кэтрин Беллис из США (WTA: 249) — 6:7 (1:7), 6:4, 7:5. Но в 1/8 финала потерпела неожиданное поражение от еще одной американки Джессики Пегулы (WTA: 83) — 2:6, 6:2, 3:6.

Турнир в Нью-Йорке относится к категории Premier 5 и имеет призовой фонд $ 1 950 079. Эти соревнования являются одним из ключевых этапов подготовки к скорому US Open.
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