Виктория Азаренко вышла в финал турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке

Сегодня в полуфинале экс-первая ракетка планеты одолела в напряженном трехсетовом поединке британку Йоханну Конту (15) — 4:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

До этого Виктория Азаренко обыграла двух французских теннисисток — Ализе Корне (60) — 6:4, 7:5 и Каролин Гарсию (49) — 6:2, 7:6 (10:8), хорватку Донну Векич (24) — 6:2, 6:3 и представительницу Туниса Унс Джабир (39) — 7:6 (11:9), 6:2.

В последний раз Виктория Азаренко выходила в финал турниров под эгидой WTA в апреле 2019 года в мексиканском Монтеррее, уступив испанке Гарбинье Мугурусе. Свой последний титул белоруска завоевала 2 апреля 2016 года в американском Майами, обыграв россиянку Светлану Кузнецову.

В другом сегодняшнем полуфинале десятая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака обыграла бельгийку Элизе Мертенс (22) — 6:2, 7:6 (7:5).