Раонич обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Нью-Йорке
Канадский теннисист Милош Раонич обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале турнира АТР в
Канадский теннисист Милош Раонич обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале турнира АТР в
Матч продолжался один час и 38 минут. Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и испанец Роберто
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Милош Раонич (Канада) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 7:6 (7:5), 6:3.