Джокович сыграет с Раоничем в финале теннисного турнира в США

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:0) в пользу 33-летнего Джоковича. В финале турнира серб встретится с канадцем Милошем Раоничем, который в своем полуфинале оказался сильнее Стефаноса Циципаса из Греции. Встреча запланирована на 29 августа.

Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету 33-летнего серба 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP, он является пятикратным чемпионом Итогового турнира ATP. Также Джокович становился бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).