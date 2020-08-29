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09:38 (мск), источник: ТАСС

Джокович сыграет с Раоничем в финале теннисного турнира в США

ТАСС, 29 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил испанца Роберто Баутиста-Агута в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. Призовой фонд соревнований составляет $4,2 млн.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:0) в пользу 33-летнего Джоковича. В финале турнира серб встретится с канадцем Милошем Раоничем, который в своем полуфинале оказался сильнее Стефаноса Циципаса из Греции. Встреча запланирована на 29 августа.

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Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету 33-летнего серба 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP, он является пятикратным чемпионом Итогового турнира ATP. Также Джокович становился бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Турнир должен был пройти в американском Цинциннати, его перенесли в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, уступивший Баутиста-Агуту в четвертьфинале.

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