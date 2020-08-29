Джокович сыграет с Раоничем в финале теннисного турнира в США
ТАСС, 29 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил испанца Роберто
ТАСС, 29 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович победил испанца Роберто
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:0) в пользу 33-летнего Джоковича. В финале турнира серб встретится с канадцем Милошем Раоничем, который в своем полуфинале оказался сильнее Стефаноса Циципаса из Греции. Встреча запланирована на 29 августа.
Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации
Турнир должен был пройти в американском Цинциннати, его перенесли в