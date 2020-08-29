Джокович победил Раонича в финале теннисного турнира серии Masters в США
ТАСС, 29 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл Милоша Раонича из Канады в финальном матче турнира серии Masters в
ТАСС, 29 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл Милоша Раонича из Канады в финальном матче турнира серии Masters в
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу 33-летнего серба.
Серб выиграл 80-й турнир под эгидой Ассоциации
29-летний Раонич занимает 30-е место в рейтинге ATP, в активе представителя Канады восемь побед на турнирах под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Уимблдона (2016).
Турнир должен был пройти в американском Цинциннати, его перенесли в
Открытый чемпионат США — 2020 начнется 31 августа.