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29 августа, источник: ТАСС

Джокович победил Раонича в финале теннисного турнира серии Masters в США

ТАСС, 29 августа. Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл Милоша Раонича из Канады в финальном матче турнира серии Masters в Нью-Йорке. Призовой фонд соревнований составляет $4,2 млн.

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Источник: AFP 2020

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:4 в пользу 33-летнего серба.

Серб выиграл 80-й турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он дважды выиграл все турниры серии Masters (ни один другой игрок не побеждал на всех турнирах серии «Мастерс» хотя бы один раз). На счету Джоковича 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Джокович является пятикратным чемпионом Итогового турнира ATP, также он становился бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

29-летний Раонич занимает 30-е место в рейтинге ATP, в активе представителя Канады восемь побед на турнирах под эгидой организации. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Уимблдона (2016).

Турнир должен был пройти в американском Цинциннати, его перенесли в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации. В 2019 году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев.

Открытый чемпионат США — 2020 начнется 31 августа.

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