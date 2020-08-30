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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кан вышла во второй круг турнира в Праге

Россиянка Виктория Кан вышла во второй круг теннисного турнира в Праге.

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Источник: Спорт РИА Новости

В своем стартовом матче россиянка обыграла румынку Габриэлу Талабу — 6:3, 6:3. На корте соперницы провели 1 час 10 минут.

Следующей соперницей Кан станет бельгийка Мари Бенуа.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что в связи с отменой квалификации Открытого чемпионата США призовой фонд турнира в Праге составляет 3 миллиона долларов. Соревнования проводятся для тех теннисисток, которые не смогли попасть на US Open-2020 по рейтингу. Призовой фонд и рейтинговые очки турнира в Праге будут соответствовать квалификационному турниру US Open в одиночном и парном разрядах.

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