Кан вышла во второй круг турнира в Праге

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что в связи с отменой квалификации Открытого чемпионата США призовой фонд турнира в Праге составляет 3 миллиона долларов. Соревнования проводятся для тех теннисисток, которые не смогли попасть на US Open-2020 по рейтингу. Призовой фонд и рейтинговые очки турнира в Праге будут соответствовать квалификационному турниру US Open в одиночном и парном разрядах.