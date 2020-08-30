Кан вышла во второй круг турнира в Праге
Россиянка Виктория Кан вышла во второй круг теннисного турнира в Праге.
Россиянка Виктория Кан вышла во второй круг теннисного турнира в Праге.
В своем стартовом матче россиянка обыграла румынку Габриэлу Талабу — 6:3, 6:3. На корте соперницы провели 1 час 10 минут.
Следующей соперницей Кан станет бельгийка Мари Бенуа.
Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила, что в связи с отменой квалификации Открытого чемпионата США призовой фонд турнира в Праге составляет 3 миллиона долларов. Соревнования проводятся для тех теннисисток, которые не смогли попасть на US Open-2020 по рейтингу. Призовой фонд и рейтинговые очки турнира в Праге будут соответствовать квалификационному турниру US Open в одиночном и парном разрядах.