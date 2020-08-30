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20:38 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Пэр выбыл из состава участников US Open из-за коронавируса

ТАСС, 30 августа. /ТАСС/. Французский теннисист Бенуа Пэр не сыграет на US Open (Открытом чемпионате США) из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что спортсмен переносит инфекцию бессимптомно. Пэр пройдет 10-дневный период самоизоляции. Лица, которые контактировали с игроком, будут находиться под наблюдением.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пэра заменит испанец Марсель Гранольерс. В первом круге он сыграет с поляком Камилем Майхжаком.

Ранее от участия в турнире из-за эпидемиологической ситуации отказался ряд теннисистов, включая первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, украинку Элину Свитолину (пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, WTA), действующую чемпионку турнира Бьянку Андрееску из Канады (6), нидерландку Кики Бертенс (7), швейцарку Белинду Бенчич (8), россиянок Анастасию Павлюченкову (30) и Светлану Кузнецову (32), действующего победителя турнира в мужском разряде испанца Рафаэля Надаля (2) и швейцарца Стэна Вавринку (17).

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

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