Теннисист Пэр выбыл из состава участников US Open из-за коронавируса
ТАСС, 30 августа. /ТАСС/. Французский теннисист Бенуа Пэр не сыграет на US Open (Открытом чемпионате США)
ТАСС, 30 августа. /ТАСС/. Французский теннисист Бенуа Пэр не сыграет на US Open (Открытом чемпионате США)
Отмечается, что спортсмен переносит инфекцию бессимптомно. Пэр пройдет 10-дневный период самоизоляции. Лица, которые контактировали с игроком, будут находиться под наблюдением.
Пэра заменит испанец Марсель Гранольерс. В первом круге он сыграет с поляком Камилем Майхжаком.
Ранее от участия в турнире
Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября в