Теннис возвращается: в Нью-Йорке стартует турнир Большого шлема
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Второй в году турнир Большого шлема, Открытый чемпиона США по теннису, стартует в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Второй в году турнир Большого шлема, Открытый чемпиона США по теннису, стартует в
Обычно US Open проводится последним в году, после Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона, но турнир во Франции был перенесен на осень
В Открытом чемпионате США отказались участвовать несколько ведущих теннисистов, в том числе первая ракетка мира у женщин австралийка Эшли Барти и второй номер мирового рейтинга у мужчин испанец Рафаэль Надаль. Также на турнире не сыграют россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что каждый сам волен принимать решение, рисковать ли здоровьем.
«Спортсмены тоже внимательно следят за ситуацией и оценивают ее. Решение об участии в турнирах, в том числе в США, является их личным. Право выбора остается за спортсменом, и только он вместе с тренерским штабом решает, участвовать ему в турнире или нет. Однозначно еще ни один человек не ответил: стоит играть или не стоит», — приводит слова Тарпищева официальный сайт ФТР.
«Но стремление спортсмена достигать результата превалирует в любом решении. Когда он не играет, это как человек без воды. Это не только потребность, это его заработок. Если любой человек лишается работы и сидит в изоляции, конечно, он очень много теряет и в психологическом плане, — добавил он. — Словом, выбор очень сложный. Естественно, соревнования надо играть, а заболел ты или нет, в большей степени вопрос удачи, потому что никто не застрахован от этой болезни».
Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев в сентябре 2019 года дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил Надалю. Даниил отметил, что не имел сомнений по поводу того, лететь ли в
«Наверное, я никогда
Он также отметил, что доволен мерами безопасности, которые приняли организаторы для защиты здоровья игроков. «Я думаю, что заразиться здесь очень сложно. Мне кажется, это хороший “пузырь”», — сказал теннисист.
«Когда я приезжаю на турнир Большого шлема, моя цель — выиграть семь матчей. Но я буду двигаться вперед постепенно, матч за матчем. Надеюсь, смогу показать отличный теннис и далеко продвинусь по турнирной сетке», — добавил Медведев.
Перед US Open Медведев принял участие в турнире серии «Мастерс», который также проводился в
Главным фаворитом турнира в отсутствие Надаля и перенесшего очередную операцию швейцарца Роджера Федерера является Новак Джокович. Серб находится в прекрасной форме: перед Открытым чемпионатом США он выиграл проводившийся на кортах
Еще один член сборной России в Кубке Дэвиса, Евгений Донской, сыграет с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов — с хозяином кортов Сэмом Куэрри.
Лучшая на данный момент россиянка в рейтинге WTA Екатерина Александрова в первом круге получила в соперницы бельгийку Ким Клейстерс, которая трижды выигрывала Открытый чемпионат США. Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге, получила от организаторов 21-й номер посева, 37-летняя Клейстерс — специальное приглашение (wild card). Россиянка Вероника Кудерметова (29-й номер посева) встретится с полькой Игой Святек, Дарья Касаткина (70-е место в рейтинге) — с украинкой Мартой Костюк.
Остальные россиянки сыграют со следующими соперницами: Анна Блинкова (62-е место в рейтинге) — Дженнифер Брэди (США, 28-я сеяная), Варвара Грачева (102-е место в рейтинге) — Паула Бадоса (Испания), Виталия Дьяченко (112-е место в рейтинге) — Ольга Говорцова (Белоруссия), Маргарита Гаспарян (117-е место в рейтинге) — Моника Пюиг (Пуэрто-Рико), Анна Калинская (110-е место в рейтинге) — Нина Стоянович (Сербия), Людмила Самсонова (120-е место в рейтинге) — Цветана Пиронкова (Болгария), Наталья Вихлянцева (131-е место в рейтинге) — Катрина Скотт (США), Вера Звонарева (178-е место в рейтинге) — Лейла Фернандес (Канада), Ирина Хромачева (674-е место в рейтинге) — Шелби Роджерс (США).