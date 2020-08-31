Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Зарубежный
30.08
Брест
Марсель
23
Футбол. Первый дивизион
30.08
Балтика
Акрон
10
Футбол. Премьер-лига
30.08
Краснодар
Ростов
11
Футбол. Премьер-лига
30.08
Сочи
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
30.08
Ахмат
ЦСКА
03
Футбол. Премьер-лига
30.08
Рубин
Тамбов
22
Футбол. Первый дивизион
30.08
Динамо Бр
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
30.08
Велес
Торпедо М
05
Футбол. Первый дивизион
30.08
Нижний Новгород
Текстильщик
21
Футбол. Зарубежный
30.08
Анже
Бордо
02
Футбол. Зарубежный
30.08
Метц
Монако
01
Футбол. Зарубежный
30.08
Нант
Ним
21
Футбол. Зарубежный
30.08
Сент-Этьен
Лорьян
20
Футбол. Первый дивизион
30.08
Оренбург
Волгарь
21
Футбол. Премьер-лига
30.08
Локомотив
Зенит
00
Футбол. Первый дивизион
30.08
Чертаново
Алания
03
Футбол. Зарубежный
30.08
Реймс
Лилль
01
Футбол. Премьер-лига
30.08
Уфа
Динамо
11
Футбол. Первый дивизион
30.08
Томь
Нефтехимик
00
Футбол. Первый дивизион
30.08
Енисей
Крылья Советов
31
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
00:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Теннис возвращается: в Нью-Йорке стартует турнир Большого шлема

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Второй в году турнир Большого шлема, Открытый чемпиона США по теннису, стартует в Нью-Йорке 31 августа.

Наверх
Источник: AFP 2020

Обычно US Open проводится последним в году, после Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона, но турнир во Франции был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса, а турнир в Великобритании и вовсе отменен.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Открытом чемпионате США отказались участвовать несколько ведущих теннисистов, в том числе первая ракетка мира у женщин австралийка Эшли Барти и второй номер мирового рейтинга у мужчин испанец Рафаэль Надаль. Также на турнире не сыграют россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

Читайте также
Александрова сыграет с Клейстерс в первом круге US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что каждый сам волен принимать решение, рисковать ли здоровьем.

«Спортсмены тоже внимательно следят за ситуацией и оценивают ее. Решение об участии в турнирах, в том числе в США, является их личным. Право выбора остается за спортсменом, и только он вместе с тренерским штабом решает, участвовать ему в турнире или нет. Однозначно еще ни один человек не ответил: стоит играть или не стоит», — приводит слова Тарпищева официальный сайт ФТР.

«Но стремление спортсмена достигать результата превалирует в любом решении. Когда он не играет, это как человек без воды. Это не только потребность, это его заработок. Если любой человек лишается работы и сидит в изоляции, конечно, он очень много теряет и в психологическом плане, — добавил он. — Словом, выбор очень сложный. Естественно, соревнования надо играть, а заболел ты или нет, в большей степени вопрос удачи, потому что никто не застрахован от этой болезни».

Надежда на Медведева

Даниил Медведев во время матча. | Источник: Reuters

Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев в сентябре 2019 года дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил Надалю. Даниил отметил, что не имел сомнений по поводу того, лететь ли в Нью-Йорк.

«Наверное, я никогда по-настоящему не сомневался в том, что буду участвовать в турнире. Я был почти уверен в том, что приеду сюда. Безопасность была приоритетом для всех, но как только была получена информацию о том, как здесь всё будет организовано, все решили ехать», — приводит слова Медведева Рейтер.

Он также отметил, что доволен мерами безопасности, которые приняли организаторы для защиты здоровья игроков. «Я думаю, что заразиться здесь очень сложно. Мне кажется, это хороший “пузырь”», — сказал теннисист.

В первом круге Открытого чемпионата США Медведев, посеянный под третьим номером, сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

«Когда я приезжаю на турнир Большого шлема, моя цель — выиграть семь матчей. Но я буду двигаться вперед постепенно, матч за матчем. Надеюсь, смогу показать отличный теннис и далеко продвинусь по турнирной сетке», — добавил Медведев.

Перед US Open Медведев принял участие в турнире серии «Мастерс», который также проводился в Нью-Йорке. Там Даниил, как и его партнер по сборной России Карен Хачанов, уступил в трех сетах испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

Джокович — главный фаворит

Новак Джокович - один из главных фаворитов любого турнира. | Источник: AFP

Главным фаворитом турнира в отсутствие Надаля и перенесшего очередную операцию швейцарца Роджера Федерера является Новак Джокович. Серб находится в прекрасной форме: перед Открытым чемпионатом США он выиграл проводившийся на кортах Нью-Йорка «Мастерс», одержав волевые победы над Баутистой-Агутом и канадцем Милошем Раоничем. В случае победы на US Open Джокович (17 титулов) сократит отставание от Федерера (20) по количеству побед на «мэйджорах» до двух, а от Надаля (19) — до одного. В первом матче Джокович встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Россиянин Андрей Рублев, получивший 10-й номер посева, в первом круге встретится с французом Жереми Шарди, Карен Хачанов (11) сыграет с восходящей звездой Тура — итальянцем Янником Синнером.

Еще один член сборной России в Кубке Дэвиса, Евгений Донской, сыграет с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов — с хозяином кортов Сэмом Куэрри.

Читайте также
Теннисист Пэр выбыл из состава участников US Open из-за коронавируса

Александрова встретится к экс-чемпионкой Клейстерс

Лучшая на данный момент россиянка в рейтинге WTA Екатерина Александрова в первом круге получила в соперницы бельгийку Ким Клейстерс, которая трижды выигрывала Открытый чемпионат США. Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге, получила от организаторов 21-й номер посева, 37-летняя Клейстерс — специальное приглашение (wild card). Россиянка Вероника Кудерметова (29-й номер посева) встретится с полькой Игой Святек, Дарья Касаткина (70-е место в рейтинге) — с украинкой Мартой Костюк.

Остальные россиянки сыграют со следующими соперницами: Анна Блинкова (62-е место в рейтинге) — Дженнифер Брэди (США, 28-я сеяная), Варвара Грачева (102-е место в рейтинге) — Паула Бадоса (Испания), Виталия Дьяченко (112-е место в рейтинге) — Ольга Говорцова (Белоруссия), Маргарита Гаспарян (117-е место в рейтинге) — Моника Пюиг (Пуэрто-Рико), Анна Калинская (110-е место в рейтинге) — Нина Стоянович (Сербия), Людмила Самсонова (120-е место в рейтинге) — Цветана Пиронкова (Болгария), Наталья Вихлянцева (131-е место в рейтинге) — Катрина Скотт (США), Вера Звонарева (178-е место в рейтинге) — Лейла Фернандес (Канада), Ирина Хромачева (674-е место в рейтинге) — Шелби Роджерс (США).

Среди главных претендентов на победу в Нью-Йорке — американка с русскими корнями София Кенин, получившая 2-й номер посева, 38-летняя экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, еще одна экс-чемпионка US Open американка Слоан Стивенс, чешка Каролина Плишкова (1), японка Наоми Осака (4).
Читайте также
 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Чемпиона будто подменили. «Зенит» не забил и упустил лидерство
ЦСКА выиграл матч РПЛ, в котором не дали два пенальти
«Краснодар» и «Ростов» выдали страстное дерби. Мусаева удалили
Будет вам Соболев. Помирился с Дзюбой и получил вызов в сборную
Миранчуком интересовалась «Барса». Кикнадзе раскрыл подробности
Семин раскритиковал руководство «Локо» за продажу Миранчука
Журналист объяснил, почему у «Ливерпуля» нет денег на трансферы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь