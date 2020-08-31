Теннис возвращается: в Нью-Йорке стартует турнир Большого шлема

Источник: AFP 2020

Обычно US Open проводится последним в году, после Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона, но турнир во Франции был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса, а турнир в Великобритании и вовсе отменен.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--94a705888f7b700c609e" data-vnd="94a705888f7b700c609e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=94a705888f7b700c609e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В Открытом чемпионате США отказались участвовать несколько ведущих теннисистов, в том числе первая ракетка мира у женщин австралийка Эшли Барти и второй номер мирового рейтинга у мужчин испанец Рафаэль Надаль. Также на турнире не сыграют россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

Читайте также Александрова сыграет с Клейстерс в первом круге US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что каждый сам волен принимать решение, рисковать ли здоровьем.

«Спортсмены тоже внимательно следят за ситуацией и оценивают ее. Решение об участии в турнирах, в том числе в США, является их личным. Право выбора остается за спортсменом, и только он вместе с тренерским штабом решает, участвовать ему в турнире или нет. Однозначно еще ни один человек не ответил: стоит играть или не стоит», — приводит слова Тарпищева официальный сайт ФТР.

«Но стремление спортсмена достигать результата превалирует в любом решении. Когда он не играет, это как человек без воды. Это не только потребность, это его заработок. Если любой человек лишается работы и сидит в изоляции, конечно, он очень много теряет и в психологическом плане, — добавил он. — Словом, выбор очень сложный. Естественно, соревнования надо играть, а заболел ты или нет, в большей степени вопрос удачи, потому что никто не застрахован от этой болезни».

Надежда на Медведева

Даниил Медведев во время матча. | Источник: Reuters

Сильнейший российский теннисист Даниил Медведев в сентябре 2019 года дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил Надалю. Даниил отметил, что не имел сомнений по поводу того, лететь ли в Нью-Йорк.

«Наверное, я никогда по-настоящему не сомневался в том, что буду участвовать в турнире. Я был почти уверен в том, что приеду сюда. Безопасность была приоритетом для всех, но как только была получена информацию о том, как здесь всё будет организовано, все решили ехать», — приводит слова Медведева Рейтер.

Он также отметил, что доволен мерами безопасности, которые приняли организаторы для защиты здоровья игроков. «Я думаю, что заразиться здесь очень сложно. Мне кажется, это хороший “пузырь”», — сказал теннисист.

В первом круге Открытого чемпионата США Медведев, посеянный под третьим номером, сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

«Когда я приезжаю на турнир Большого шлема, моя цель — выиграть семь матчей. Но я буду двигаться вперед постепенно, матч за матчем. Надеюсь, смогу показать отличный теннис и далеко продвинусь по турнирной сетке», — добавил Медведев.

Перед US Open Медведев принял участие в турнире серии «Мастерс», который также проводился в Нью-Йорке. Там Даниил, как и его партнер по сборной России Карен Хачанов, уступил в трех сетах испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

Джокович — главный фаворит

Новак Джокович - один из главных фаворитов любого турнира. | Источник: AFP

Главным фаворитом турнира в отсутствие Надаля и перенесшего очередную операцию швейцарца Роджера Федерера является Новак Джокович. Серб находится в прекрасной форме: перед Открытым чемпионатом США он выиграл проводившийся на кортах Нью-Йорка «Мастерс», одержав волевые победы над Баутистой-Агутом и канадцем Милошем Раоничем. В случае победы на US Open Джокович (17 титулов) сократит отставание от Федерера (20) по количеству побед на «мэйджорах» до двух, а от Надаля (19) — до одного. В первом матче Джокович встретится с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Россиянин Андрей Рублев, получивший 10-й номер посева, в первом круге встретится с французом Жереми Шарди, Карен Хачанов (11) сыграет с восходящей звездой Тура — итальянцем Янником Синнером.

Еще один член сборной России в Кубке Дэвиса, Евгений Донской, сыграет с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, Андрей Кузнецов — с хозяином кортов Сэмом Куэрри.

Читайте также Теннисист Пэр выбыл из состава участников US Open из-за коронавируса

Александрова встретится к экс-чемпионкой Клейстерс

Лучшая на данный момент россиянка в рейтинге WTA Екатерина Александрова в первом круге получила в соперницы бельгийку Ким Клейстерс, которая трижды выигрывала Открытый чемпионат США. Александрова, занимающая 27-е место в рейтинге, получила от организаторов 21-й номер посева, 37-летняя Клейстерс — специальное приглашение (wild card). Россиянка Вероника Кудерметова (29-й номер посева) встретится с полькой Игой Святек, Дарья Касаткина (70-е место в рейтинге) — с украинкой Мартой Костюк.

Остальные россиянки сыграют со следующими соперницами: Анна Блинкова (62-е место в рейтинге) — Дженнифер Брэди (США, 28-я сеяная), Варвара Грачева (102-е место в рейтинге) — Паула Бадоса (Испания), Виталия Дьяченко (112-е место в рейтинге) — Ольга Говорцова (Белоруссия), Маргарита Гаспарян (117-е место в рейтинге) — Моника Пюиг (Пуэрто-Рико), Анна Калинская (110-е место в рейтинге) — Нина Стоянович (Сербия), Людмила Самсонова (120-е место в рейтинге) — Цветана Пиронкова (Болгария), Наталья Вихлянцева (131-е место в рейтинге) — Катрина Скотт (США), Вера Звонарева (178-е место в рейтинге) — Лейла Фернандес (Канада), Ирина Хромачева (674-е место в рейтинге) — Шелби Роджерс (США).