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10:09 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко поднялась на 27-е место, Соболенко осталась на 11-й строке в рейтинге WTA

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе экс-первая ракетка планеты занимала 59-е место в мировом рейтинге, а после победы на турнире категории «Премьер» в Нью-Йорке поднялась сразу на 32 позиции, имея в своем активе 1832 очка. Арина Соболенко, завершившая выступление в Нью-Йорке на стадии 1/8 финала, сохранила одиннадцатую позицию, набрав 3615 баллов. У Александры Саснович 638 очков и 106-е место, Ольга Говорцова находится на 130-й строке, имея 520 баллов.

Первая десятка мирового рейтинга сегодня выглядит так:

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 6356,

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

4. София Кенин (США) — 4590,

5. Элина Свитолина (Украина) — 4580,

6. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,

7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,

8. Серена Уильямс (США) — 4080,

9. Наоми Осака (Япония) — 4020,

10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов имеет 744 очка и занимает 72-е место, у Ильи Ивашко 396 баллов и 139-я позиция.

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Топ-10 рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 10860,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) — 7135,

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5. Даниил Медведев (Россия) — 5890,

6. Стефанос Циципас (Греция) — 5095,

7. Александр Зверев (Германия) — 3630,

8. Маттео Берреттини (Италия) — 2940,

9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860,

10. Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

Сегодня сильнейшие теннисисты планеты в Нью-Йорке примут старт в очередном турнире серии «Большого шлема» — открытом чемпионате США, который финиширует 13 сентября.

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