Азаренко поднялась на 27-е место, Соболенко осталась на 11-й строке в рейтинге WTA
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе
Первая десятка мирового рейтинга сегодня выглядит так:
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 6356,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
4. София Кенин (США) — 4590,
5. Элина Свитолина (Украина) — 4580,
6. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335,
8. Серена Уильямс (США) — 4080,
9. Наоми Осака (Япония) — 4020,
10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
В рейтинге Ассоциации
Топ-10 рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 10860,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) — 7135,
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
5. Даниил Медведев (Россия) — 5890,
6. Стефанос Циципас (Греция) — 5095,
7. Александр Зверев (Германия) — 3630,
8. Маттео Берреттини (Италия) — 2940,
9. Гаэль Монфис (Франция) — 2860,
10. Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
Сегодня сильнейшие теннисисты планеты в