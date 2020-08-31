Азаренко поднялась на 27-е место, Соболенко осталась на 11-й строке в рейтинге WTA

На прошлой неделе экс-первая ракетка планеты занимала 59-е место в мировом рейтинге, а после победы на турнире категории «Премьер» в Нью-Йорке поднялась сразу на 32 позиции, имея в своем активе 1832 очка. Арина Соболенко, завершившая выступление в Нью-Йорке на стадии 1/8 финала, сохранила одиннадцатую позицию, набрав 3615 баллов. У Александры Саснович 638 очков и 106-е место, Ольга Говорцова находится на 130-й строке, имея 520 баллов.