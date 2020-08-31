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31 августа, источник: БЕЛТА

Александра Саснович вышла во второй раунд US Open

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Нью-Йорке стартовал второй в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первой из пяти представительниц Беларуси на корт вышла Александра Саснович (106-й номер мирового рейтинга), которая в 1/64 финала одолела представительницу США Франческу ди Лоренцо (129) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:0.

Также в женском одиночном разряде US Open Арина Соболенко (11) сыграет с французской теннисисткой Осеан Додан (115). Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27) встретится с австрийкой Барбарой Хаас (139). Ольга Говорцова (130) будет соперничать с россиянкой Виталией Дьяченко (112). Вера Лапко (351) встретится с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (123).

У мужчин белорус Егор Герасимов (72) играет с сербом Душаном Лайовичем (24).

Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого составляет $53,4 млн, завершится 13 сентября.

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