Белорус Егор Герасимов вышел в 1/32 финала US Open

В поединке 1/64 финала белорус, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, сегодня победил серба Душана Лайовича, у которого 24-я позиция в рейтинге ATP, — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 25 минут.