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31 августа, источник: БЕЛТА

Белорус Егор Герасимов вышел в 1/32 финала US Open

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился во второй раунд открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке 1/64 финала белорус, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, сегодня победил серба Душана Лайовича, у которого 24-я позиция в рейтинге ATP, — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 25 минут.

Следующим соперником Егора Герасимова будет австралийский теннисист Джордан Томпсон, который находится на 63-м месте в мировом рейтинге.

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