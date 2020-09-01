Циципас и Зверев вышли во второй круг US Open в одиночном разряде
Греческий теннисист Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев вышли во второй круг Открытого чемпионата США.
Греческий теннисист Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев вышли во второй круг Открытого чемпионата США.
В матче первого раунда четвёртый сеяный Циципас разгромил испанца Альберта
Пятая ракетка турнира Зверев одолел Кевина Андерсона из ЮАР со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. В ходе матча Зверев подал 19 эйсов, Андерсон — 20.
За выход в третий круг Зверев сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, получившим от организаторов