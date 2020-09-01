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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Циципас и Зверев вышли во второй круг US Open в одиночном разряде

Греческий теннисист Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев вышли во второй круг Открытого чемпионата США.

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В матче первого раунда четвёртый сеяный Циципас разгромил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:2, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Циципас 13 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Рамос-Виньолас не подал ни одного эйса, допустил 6 двойных ошибок и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Пятая ракетка турнира Зверев одолел Кевина Андерсона из ЮАР со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. В ходе матча Зверев подал 19 эйсов, Андерсон — 20.

За выход в третий круг Зверев сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, получившим от организаторов уайлд-кард. Циципас встретится с Максимом Кресси из США (WC).

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