Циципас и Зверев вышли во второй круг US Open в одиночном разряде

В матче первого раунда четвёртый сеяный Циципас разгромил испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:2, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Циципас 13 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Рамос-Виньолас не подал ни одного эйса, допустил 6 двойных ошибок и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.