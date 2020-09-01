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09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касаткина провела чудовищный матч и проиграла юной украинке

Марта Костюк сделала все правильно, но игра Дарьи — это ужас.

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Нью-Йорк (США). Турнир «Большого шлема» US Open

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг.

Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:2.

В какой-то другой день матч Дарьи Касаткиной и Марты Костюк мог бы стать блокбастером: все-таки две талантливые девушки играют, одна из которых уже была в топ-10, а другой давно уже прочат там место. Но 31 августа тенниса между ними не получилось. Не по вине Костюк, она была в полном порядке, но вот Касаткина — это было очень печально. Попробуем разобраться, что случилось с Дашей.

Старая песня о главном

Каждый раз, когда приходится по работе смотреть игру Касаткиной, не покидает чувство удивления: как в топ-10 могла быть девушка, которую не научили подавать? Это не для красного словца сказано, она не просто плохо подает, она вообще не подает. Проблемы здесь были даже в лучшие годы Дарьи, но сейчас просто кошмар. Чтобы не быть голословным, вот цифры: один взятый гейм на подаче за весь матч, ноль эйсов, пять двойных, 10 выигранных мячей на первой подаче из 24 и 4 (!) из 18 на второй. Касаткина первую подачу выполняет со скоростью 100 километров в час. Ник Кирьос с руки подает быстрее и опаснее.

Когда у тебя есть проблемы в каком-то из элементов игры, их можно компенсировать сильным исполнением других элементов, но когда ты не можешь подавать — тут сложно что-то придумать. Подача — главный удар в теннисе, единственный удар, который ты полностью контролируешь, а не реагируешь на действия соперника. Не уметь выполнять этот удар… Это довольно странно для профессионального и амбициозного игрока.

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В матче с Костюк у Касаткиной не было не только подачи, она и на задней линии почти все проиграла: 4 чисто выигранных мяча против 21 у соперницы. При этом нельзя сказать, что Костюк делала что-то нереальное, она и сама много ошибалась, порола простые мячи, но почти в каждом розыгрыше она доминировала. Как будет разыгран мяч, в каком направлении он полетит — решала Марта, а там уже все зависело от ее точности. От Касаткиной не зависело вообще ничего.

Перерыв после перерыва

Что случилось с Дашей? Раньше проблему с подачей она компенсировала фантастической игрой на задней линии, очень умной, с множеством противоходов. Это был очень интеллектуальный теннис, при этом очень стабильный и довольно мощный. Удары на задней линии у Дарьи что надо. Теперь ничего этого нет. И особенно обидно, что нет именно сейчас — после длительного перерыва, связанного с пандемией.

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В середине прошлого сезона, когда спад уже начался, Дарья в одном из интервью сказала, что хотела взять паузу на несколько месяцев, чтобы отдохнуть от тенниса, но не могла этого сделать из-за рейтинга и необходимости играть обязательные турниры. Она чувствовала себя потерянной. Поражения начались из-за расставания с тренером и необходимости путешествовать одной, а когда они начались, остановить их очень непросто. Ты теряешь уверенность, попадаешь в яму, из которой не все выбираются. Пауза реально нужна была, и вот эта пауза случилась «благодаря» коронавирусу. Но после паузы Дарья выглядит еще хуже, чем до нее: четыре поражения в пяти матчах.

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Очевидно, что уверенности как не было, так и нет. Что делать? Брать еще один перерыв? Тем более, что рейтинг теперь позволяет. Когда находишься на 70-м месте, из обязательных турниров у тебя только «шлемы», которых в этом году осталось провести один — «Ролан Гаррос». Но есть и второй вариант — продолжать играть и надеяться вернуть уверенность через матчи. Проиграл — ничего страшного, едешь дальше. Невозможно же проигрывать постоянно, все-таки Касаткина — классный игрок. Наверняка найдется кто-то, кто ей в ближайшее время проиграет, а там глядишь, найдутся и еще люди. Одна хорошая победа может потянуть за собой другие. В общем, Даше — не сдаваться.

Пару слов о Марте Костюк. Ей сейчас всего 18, но о ней уже три года говорят как о будущей звезде. Честно говоря, это всего лишь второй матч, который удалось посмотреть в ее исполнении после третьего круга Australian Open-2018, где она проиграла Элине Свитолиной. Марту вообще редко показывают по телевизору, она пока никогда не была в топ-100, но матч с Касаткиной был хороший.

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Она явно прибавила с 2018 года, пробивает мощно, направление меняет, подает на уровне. Наверняка, она будет еще прибавлять. Сложно сказать, какой у нее потенциал, но вряд ли ниже, чем у той же Касаткиной, которая была в топ-10. За Мартой будет интересно понаблюдать.

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