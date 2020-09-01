Касаткина провела чудовищный матч и проиграла юной украинке

Нью-Йорк (США). Турнир «Большого шлема» US Open

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг.

Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:2.

В какой-то другой день матч Дарьи Касаткиной и Марты Костюк мог бы стать блокбастером: все-таки две талантливые девушки играют, одна из которых уже была в топ-10, а другой давно уже прочат там место. Но 31 августа тенниса между ними не получилось. Не по вине Костюк, она была в полном порядке, но вот Касаткина — это было очень печально. Попробуем разобраться, что случилось с Дашей.

Старая песня о главном

Каждый раз, когда приходится по работе смотреть игру Касаткиной, не покидает чувство удивления: как в топ-10 могла быть девушка, которую не научили подавать? Это не для красного словца сказано, она не просто плохо подает, она вообще не подает. Проблемы здесь были даже в лучшие годы Дарьи, но сейчас просто кошмар. Чтобы не быть голословным, вот цифры: один взятый гейм на подаче за весь матч, ноль эйсов, пять двойных, 10 выигранных мячей на первой подаче из 24 и 4 (!) из 18 на второй. Касаткина первую подачу выполняет со скоростью 100 километров в час. Ник Кирьос с руки подает быстрее и опаснее.

Когда у тебя есть проблемы в каком-то из элементов игры, их можно компенсировать сильным исполнением других элементов, но когда ты не можешь подавать — тут сложно что-то придумать. Подача — главный удар в теннисе, единственный удар, который ты полностью контролируешь, а не реагируешь на действия соперника. Не уметь выполнять этот удар… Это довольно странно для профессионального и амбициозного игрока.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CENKhHElQA4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daria Kasatkina? (@kasatkina)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-22T20:53:04+00:00">22 Авг 2020 в 1:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с Костюк у Касаткиной не было не только подачи, она и на задней линии почти все проиграла: 4 чисто выигранных мяча против 21 у соперницы. При этом нельзя сказать, что Костюк делала что-то нереальное, она и сама много ошибалась, порола простые мячи, но почти в каждом розыгрыше она доминировала. Как будет разыгран мяч, в каком направлении он полетит — решала Марта, а там уже все зависело от ее точности. От Касаткиной не зависело вообще ничего.

Перерыв после перерыва

Что случилось с Дашей? Раньше проблему с подачей она компенсировала фантастической игрой на задней линии, очень умной, с множеством противоходов. Это был очень интеллектуальный теннис, при этом очень стабильный и довольно мощный. Удары на задней линии у Дарьи что надо. Теперь ничего этого нет. И особенно обидно, что нет именно сейчас — после длительного перерыва, связанного с пандемией.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDGyzCilnrv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDGyzCilnrv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDGyzCilnrv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daria Kasatkina? (@kasatkina)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-26T12:58:58+00:00">26 Июл 2020 в 5:58 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В середине прошлого сезона, когда спад уже начался, Дарья в одном из интервью сказала, что хотела взять паузу на несколько месяцев, чтобы отдохнуть от тенниса, но не могла этого сделать из-за рейтинга и необходимости играть обязательные турниры. Она чувствовала себя потерянной. Поражения начались из-за расставания с тренером и необходимости путешествовать одной, а когда они начались, остановить их очень непросто. Ты теряешь уверенность, попадаешь в яму, из которой не все выбираются. Пауза реально нужна была, и вот эта пауза случилась «благодаря» коронавирусу. Но после паузы Дарья выглядит еще хуже, чем до нее: четыре поражения в пяти матчах.

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Очевидно, что уверенности как не было, так и нет. Что делать? Брать еще один перерыв? Тем более, что рейтинг теперь позволяет. Когда находишься на 70-м месте, из обязательных турниров у тебя только «шлемы», которых в этом году осталось провести один — «Ролан Гаррос». Но есть и второй вариант — продолжать играть и надеяться вернуть уверенность через матчи. Проиграл — ничего страшного, едешь дальше. Невозможно же проигрывать постоянно, все-таки Касаткина — классный игрок. Наверняка найдется кто-то, кто ей в ближайшее время проиграет, а там глядишь, найдутся и еще люди. Одна хорошая победа может потянуть за собой другие. В общем, Даше — не сдаваться.

Пару слов о Марте Костюк. Ей сейчас всего 18, но о ней уже три года говорят как о будущей звезде. Честно говоря, это всего лишь второй матч, который удалось посмотреть в ее исполнении после третьего круга Australian Open-2018, где она проиграла Элине Свитолиной. Марту вообще редко показывают по телевизору, она пока никогда не была в топ-100, но матч с Касаткиной был хороший.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEMr97oBM6I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEMr97oBM6I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEMr97oBM6I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-22T16:26:08+00:00">22 Авг 2020 в 9:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.