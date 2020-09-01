Касаткина провела чудовищный матч и проиграла юной украинке
Марта Костюк сделала все правильно, но игра Дарьи — это ужас.
Марта Костюк сделала все правильно, но игра Дарьи — это ужас.
Женщины. Одиночный разряд. Первый круг.
Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:2.
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Каждый раз, когда приходится по работе смотреть игру Касаткиной, не покидает чувство удивления: как в топ-10 могла быть девушка, которую не научили подавать? Это не для красного словца сказано, она не просто плохо подает, она вообще не подает. Проблемы здесь были даже в лучшие годы Дарьи, но сейчас просто кошмар. Чтобы не быть голословным, вот цифры: один взятый гейм на подаче за весь матч, ноль эйсов, пять двойных, 10 выигранных мячей на первой подаче из 24 и 4 (!) из 18 на второй. Касаткина первую подачу выполняет со скоростью 100 километров в час. Ник Кирьос с руки подает быстрее и опаснее.
Когда у тебя есть проблемы в
В матче с Костюк у Касаткиной не было не только подачи, она и на задней линии почти все проиграла: 4 чисто выигранных мяча против 21 у соперницы. При этом нельзя сказать, что Костюк делала
Что случилось с Дашей? Раньше проблему с подачей она компенсировала фантастической игрой на задней линии, очень умной, с множеством противоходов. Это был очень интеллектуальный теннис, при этом очень стабильный и довольно мощный. Удары на задней линии у Дарьи что надо. Теперь ничего этого нет. И особенно обидно, что нет именно сейчас — после длительного перерыва, связанного с пандемией.
В середине прошлого сезона, когда спад уже начался, Дарья в одном из интервью сказала, что хотела взять паузу на несколько месяцев, чтобы отдохнуть от тенниса, но не могла этого сделать
Очевидно, что уверенности как не было, так и нет. Что делать? Брать еще один перерыв? Тем более, что рейтинг теперь позволяет. Когда находишься на 70-м месте, из обязательных турниров у тебя только «шлемы», которых в этом году осталось провести один — «Ролан Гаррос». Но есть и второй вариант — продолжать играть и надеяться вернуть уверенность через матчи. Проиграл — ничего страшного, едешь дальше. Невозможно же проигрывать постоянно,
Пару слов о Марте Костюк. Ей сейчас всего 18, но о ней уже три года говорят как о будущей звезде. Честно говоря, это всего лишь второй матч, который удалось посмотреть в ее исполнении после третьего круга Australian Open-2018, где она проиграла Элине Свитолиной. Марту вообще редко показывают по телевизору, она пока никогда не была в топ-100, но матч с Касаткиной был хороший.
Она явно прибавила с 2018 года, пробивает мощно, направление меняет, подает на уровне. Наверняка, она будет еще прибавлять. Сложно сказать, какой у нее потенциал, но вряд ли ниже, чем у той же Касаткиной, которая была в топ-10. За Мартой будет интересно понаблюдать.