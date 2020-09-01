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09:36 (мск), источник: Vesti.kz

Михаил Кукушкин выиграл первый матч на US Open-2020

Казахстанец Михаил Кукушкин вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящего в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче первого круга он победил венгра Атиллу Балаша со счетом 3:0 (6:4, 7:5, 6:4). Игра длилась два часа и 18 минут. В следующем круге Кукушкин сыграет с победителем пары Улисс Бланч (США) — Кристиан Гарин (Чили).

А вот другой казахстанский теннисист Александр Бублик в первом круге уступил британцу Кайлу Эдмунду, причем последний сет проиграл вчистую — 1:3 (6:2, 5:7, 5:7, 0:6). Встреча длилась два часа и 49 минут. Следующим соперником Эдмунда станет серб Новак Джокович, который оказался сильнее боснийца Дамира Джумхура — 3:0 (6:1, 6:4, 6:1).

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