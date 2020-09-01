Михаил Кукушкин выиграл первый матч на US Open-2020

В матче первого круга он победил венгра Атиллу Балаша со счетом 3:0 (6:4, 7:5, 6:4). Игра длилась два часа и 18 минут. В следующем круге Кукушкин сыграет с победителем пары Улисс Бланч (США) — Кристиан Гарин (Чили).