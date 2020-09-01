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09:40 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана Рыбакина разгромила соперницу в первом круге US Open-2020

Казахстанка Елена Рыбакина удачно отыграла первый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На этой стадии она выиграла у украинки Катарины Завацкой — 2:0 (6:3, 6:0). Для победы ей потребовалось час и десять минут.

В следующем круге Рыбакина встретится с американкой Шелби Роджерс, которая начала турнир с победы над россиянкой Ириной Хромачевой — 2:0 (6:2, 6:2). Их матч состоится 2 сентября.

Отметим, что ранее казахстанец Михаил Кукушкин также прошел во второй круг, переиграв венгра Атиллу Балаша — 3:0 (6:4, 7:5, 6:4). Тогда как другой казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл британцу Кайлу Эдмунду — 1:3 (6:2, 5:7, 5:7, 0:6).

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