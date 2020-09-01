Путинцева вышла во второй круг US Open-2020
Казахстанка Юлия Путинцева квалифицировалась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в
Казахстанка Юлия Путинцева квалифицировалась во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в
В матче первого круга она победила американку Робин Монтгомери в двух сетах — 6:1, 6:3. Встреча длилась час и шесть минут.
Следующей соперницей Путинцевой станет белоруска Вера Лапко, которая выиграла у швейцарки Виктории Голубич — 2:1 (1:6, 7:6, 6:2). Они встретятся 2 сентября.
Ранее Елена Рыбакина выиграла у украинки Катарины Завацкой — 2:0 (6:3, 6:0) и вышла во второй круг, куда также отобрался Михаил Кукушкин после победы в матче против венгра Атиллы Балаша — 3:0 (6:4, 7:5, 6:4). При этом Александр Бублик проиграл британцу Кайлу Эдмунду — 1:3 (6:2, 5:7, 5:7, 0:6).