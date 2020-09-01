Путинцева вышла во второй круг US Open-2020

В матче первого круга она победила американку Робин Монтгомери в двух сетах — 6:1, 6:3. Встреча длилась час и шесть минут.

Ранее Елена Рыбакина выиграла у украинки Катарины Завацкой — 2:0 (6:3, 6:0) и вышла во второй круг, куда также отобрался Михаил Кукушкин после победы в матче против венгра Атиллы Балаша — 3:0 (6:4, 7:5, 6:4). При этом Александр Бублик проиграл британцу Кайлу Эдмунду — 1:3 (6:2, 5:7, 5:7, 0:6).