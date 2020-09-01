Россиянки Хромачева и Блинкова не смогли выйти во второй круг US Open

Хромачева в первом раунде уступила американке Шелби Роджерс со счетом 2:6, 2:6, встреча продолжалась 55 минут. Блинкова также в двух сетах потерпела поражение от другой представительницы США Дженнифер Брэди, посеянной под 28-м номером — 3:6, 2:6.