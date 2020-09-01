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09:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянки Хромачева и Блинкова не смогли выйти во второй круг US Open

Россиянки Ирина Хромачева и Анна Блинкова не сумели пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Спорт РИА Новости

Хромачева в первом раунде уступила американке Шелби Роджерс со счетом 2:6, 2:6, встреча продолжалась 55 минут. Блинкова также в двух сетах потерпела поражение от другой представительницы США Дженнифер Брэди, посеянной под 28-м номером — 3:6, 2:6.

Роджерс в следующем матче сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана (11-я сеяная), Брэди — с соотечественницей Кэтрин Беллис.

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