Россиянки Хромачева и Блинкова не смогли выйти во второй круг US Open
Россиянки Ирина Хромачева и Анна Блинкова не сумели пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Россиянки Ирина Хромачева и Анна Блинкова не сумели пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Хромачева в первом раунде уступила американке Шелби Роджерс со счетом 2:6, 2:6, встреча продолжалась 55 минут. Блинкова также в двух сетах потерпела поражение от другой представительницы США Дженнифер Брэди, посеянной под 28-м номером — 3:6, 2:6.
Роджерс в следующем матче сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана (11-я сеяная), Брэди — с соотечественницей Кэтрин Беллис.