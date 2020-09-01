Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.09
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:45
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
ОТ
32
Футбол. Первый дивизион
31.08
Чайка
Факел
21
Хоккей. НХЛ
2.09
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
2.09
ЦСКА
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
10:13 (мск), источник: БЕЛТА

Лапко победила Голубич на старте открытого чемпионата США по теннису

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (351-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на открытом чемпионате США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В 1/64 финала одиночного разряда белоруска переиграла в трехсетовом поединке представительницу Швейцарии Викторию Голубич (123) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. Во втором раунде Вера Лапко встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой (35).

Ранее белоруска Александра Саснович (106) одолела представительницу США Франческу ди Лоренцо (129) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:0. Следующей соперницей белоруски будет 15-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова.

Сегодня вечером еще две белоруски начнут выступления на US Open. Одиннадцатый номер мирового рейтинга Арина Соболенко сыграет с французской теннисисткой Осеан Додан (115), а экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27) встретится с австрийкой Барбарой Хаас (139). Завтра Ольга Говорцова (130) будет соперничать с россиянкой Виталией Дьяченко (112).

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, победил серба Душана Лайовича, у которого 24-я позиция в рейтинге ATP — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником белорусского теннисиста будет австралиец Джордан Томпсон, который находится на 63-м месте в мировом рейтинге.

Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого составляет $53,4 млн, завершится 13 сентября.

Гороскоп на май 2020
Светлана Ходченкова впечатлила Instagram новым снимком
3 русских хоккеиста все ближе к Кубку Стэнли. «Тампа» в финале
Загитова фактически завершила карьеру. Она станет телеведущей
«Арсенал» попросил РФС проверить арбитра на полиграфе
Источник: «Химки» не сумели удовлетворить запросы Глушакова
Кто возьмет Кубок Открытия? Прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс»
«Парма» выкупила футболиста «Зенита» за 4,4 миллиона евро
Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь